Лукашенко видит потенциал для наращивания сотрудничества Белоруссии с Пакистаном

Президент Белоруссии отметил, что отношения между Минском и Исламабадом динамично развиваются в духе взаимного уважения и доверия

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Пакистана Арифа Алви с национальным праздником - Днем независимости, отметив имеющиеся возможности по наращиванию сотрудничества между странами. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что нам по силам эффективно наращивать связи в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, производства электротранспорта, нефтехимии, образования, науки и технологий", - подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что отношения между Минском и Исламабадом динамично развиваются в духе взаимного уважения и доверия.

"За небольшое по историческим меркам время ваша прекрасная страна, сохранив свою этническую самобытность, обрела государственность и определила собственный путь социально-экономических преобразований", - говорится в поздравлении.