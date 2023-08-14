14 августа, 06:29

Лукашенко видит потенциал для наращивания сотрудничества Белоруссии с Пакистаном

Президент Белоруссии отметил, что отношения между Минском и Исламабадом динамично развиваются в духе взаимного уважения и доверия

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Пакистана Арифа Алви с национальным праздником - Днем независимости, отметив имеющиеся возможности по наращиванию сотрудничества между странами. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что нам по силам эффективно наращивать связи в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, производства электротранспорта, нефтехимии, образования, науки и технологий", - подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что отношения между Минском и Исламабадом динамично развиваются в духе взаимного уважения и доверия.

"За небольшое по историческим меркам время ваша прекрасная страна, сохранив свою этническую самобытность, обрела государственность и определила собственный путь социально-экономических преобразований", - говорится в поздравлении. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПакистанАлви, Ариф
© Информационное агентство ТАСС
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