14 августа, 06:30

В Ереване назвали дезинформацией заявление Баку об обстреле на границе

В Минобороны Азербайджана ранее сообщили об обстреле позиций вооруженных сил республики в восточной и юго-западной частях границы

ЕРЕВАН, 14 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Армении назвало дезинформацией заявление Баку о том, что вооруженные силы республики в ночь на понедельник обстреляли позиции азербайджанской армии в восточной и юго-западной частях границы.

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что с 22:45 (21:45 мск - прим. ТАСС) 13 августа до 07:05 (06:05 мск - прим. ТАСС) 14 августа подразделения Вооруженных сил Республики Армения вели огонь по азербайджанским боевым заставам, расположенным в восточной и юго-западной частях границы, не соответствует действительности и является обычной дезинформацией", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией. 

Теги:
АзербайджанАрмения
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация