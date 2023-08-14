В Ереване назвали дезинформацией заявление Баку об обстреле на границе

В Минобороны Азербайджана ранее сообщили об обстреле позиций вооруженных сил республики в восточной и юго-западной частях границы

ЕРЕВАН, 14 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Армении назвало дезинформацией заявление Баку о том, что вооруженные силы республики в ночь на понедельник обстреляли позиции азербайджанской армии в восточной и юго-западной частях границы.

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что с 22:45 (21:45 мск - прим. ТАСС) 13 августа до 07:05 (06:05 мск - прим. ТАСС) 14 августа подразделения Вооруженных сил Республики Армения вели огонь по азербайджанским боевым заставам, расположенным в восточной и юго-западной частях границы, не соответствует действительности и является обычной дезинформацией", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в понедельник Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией.