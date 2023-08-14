В Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже

Их также обвиняют в распространении пропагандистских материалов ЧВК "Вагнер"

ТАСС, 14 августа. Специальные службы Польши арестовали двух граждан России, которые обвиняются в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с полицией обнаружило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнер" в Кракове и Варшаве. Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы", - написал министр, координирующий работу спецслужб.

Ранее польские спецслужбы сообщали об аресте 15 граждан России, Белоруссии и Украины по подозрению в шпионаже. По версии следствия, они наблюдали за критически важной инфраструктурой в стране, в том числе военными объектами, а также готовили диверсии и занимались распространением пропаганды.

Пока не сообщается, связаны ли двое новых задержанных с этой группой.