СМИ: посол США в ЮАР должен уйти, если он солгал о поставках оружия в Россию

Рубен Бригети ранее заявил, что "ставит свою жизнь на кон" на то, что ЮАР поставила оружие РФ с помощью судна Lady R, напомнил главный редактор News 24 Адриан Басон

ПРЕТОРИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Требования высылки посла США в ЮАР Рубена Бригети или его немедленного ухода усиливаются в африканской стране после того, как специальная независимая комиссия, созданная президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, не нашла подтверждения утверждениям Бригети о том, что российское судно Lady R получило в минувшем декабре на базе ВМФ ЮАР оружие для доставки в РФ. Об этом сообщает местный новостной портал News 24.

"Все очень просто: если посол Бригети солгал по поводу Lady R, то он должен уйти", - пишет главный редактор News 24 Адриан Басон. Он напоминает, что в минувшем мае на брифинге для прессы Бригети заявил, что "ставит свою жизнь на кон" на то, что ЮАР поставила оружие РФ с помощью Lady R. Сейчас пришло время отвечать за свои слова, считает Басон.

На днях ряд ведущих СМИ поставил вопрос о необходимости высылки посла США за его безосновательные утверждения, которые привели, в том числе, к падению курса национальной валюты относительно доллара из-за опасений относительно возникшей угрозы введения западных санкций против Южно-Африканской Республики.

Посол США в ЮАР Бригети 11 мая заявил, что во время захода в минувшем декабре российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы. В тот же день администрация президента ЮАР заявила, что данные высказывания посла США подрывают партнерство между Южно-Африканской Республикой и Соединенными Штатами. Подчеркивалось, что американская сторона пока не представила никаких доказательств в поддержку своих утверждений. 12 мая Бригети был вызван в южноафриканский МИД, где министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями. Посол признал, что перешел черту и извинился, сообщил официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.

Между тем Рамапоса распорядился начать соответствующее расследование в целях прояснения ситуации и создал 28 мая специальную независимую комиссию. Она подготовила 4 августа доклад и передала его главе государства. В нем сделан вывод о том, что российское судно Lady R, заходившее в декабре на базу ВМС ЮАР, не загружали там оружием для дальнейшей отправки в РФ. Более того, с 2018 года ЮАР не поставляла вооружений в Россию.