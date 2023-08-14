14 августа, 07:33,
обновлено 14 августа, 07:42

МИД Китая сообщил, что Си Цзиньпин и Путин постоянно поддерживают стратегический диалог

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин постоянно поддерживают друг с другом стратегический диалог в различных форматах. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Лидеры Китая и РФ постоянно поддерживают друг с другом стратегический диалог в различных форматах, у нас насыщенная повестка по всем направлениям", - сообщил он на брифинге, отвечая западному журналисту, который попросил прокомментировать планируемый визит президента России в Китай. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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