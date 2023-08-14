В Нигерии заявили, что президент страны преследует политические цели в ситуации в Нигере

Пресс-секретарь оппозиционной Народно-демократической партии Дебо Ологунагба отметил, что правящая партия стремится направить нигерийские вооруженные силы в республику, чтобы спровоцировать ответную внешнюю агрессию

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу преследует политические цели, поддерживая идею военной интервенции в соседний Нигер. Об этом заявил пресс-секретарь оппозиционной Народно-демократической партии Дебо Ологунагба.

"АПС [правящая партия в Нигерии] стремится направить нигерийские вооруженные силы в республику Нигер, чтобы спровоцировать ответную внешнюю агрессию. Это приведет к введению чрезвычайного положения в Нигерии, что отвлечет внимание от недостатков правления партии и судебного процесса, оспаривающего результаты президентских выборов", - приводит его слова портал Leadership News.

Представитель оппозиционной партии заявил, что ситуация в Нигере не требует вмешательства извне и не представляет угрозы интересам Нигерии. Он также добавил, что требование правящей партии начать интервенцию в Нигер усиливает напряженность в самой Нигерии.

"Также огорчает то, что АПС готова потратить миллиарды найр для ведения ненужной войны, несмотря на ухудшающуюся ситуацию в экономике, производственном секторе, энергетический кризис, массовую безработицу, инфляцию и другие проблемы, вызванные неквалифицированным управлением", - подчеркнули в партии.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Сформированный мятежниками военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ECOWAS о планах начать интервенцию. Однако парламент организации не может согласовать единую позицию по поводу ввода войск в Нигер.