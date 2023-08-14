В Иране арестовали четырех человек за соучастие в организации теракта в Ширазе

Власти все еще допрашивают террориста, которого силы безопасности задержали вскоре после теракта

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ирана арестовали четырех человек, подозреваемых в соучастии в организации теракта в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, расположенном в провинции Фарс на юго-западе исламской республики. Об этом сообщил председатель суда региона Казем Мусави.

"На данный момент четверо подозреваемых были арестованы в связи с этим инцидентом", - цитирует его иранское агентство IRNA. Мусави добавил, что власти все еще допрашивают террориста, которого силы безопасности задержали вскоре после теракта.

В воскресенье IRNA проинформировало, что в мавзолее Шах-Черах произошел теракт. По сведениям агентства Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети, один из них был задержан. По последним данным, в результате нападения погиб один человек, еще восемь получили ранения. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранский источник сообщил, что теракт совершили иностранцы.