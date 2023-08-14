В Пакистане ликвидировали двух террористов при нападении на китайских специалистов

Инцидент произошел в городе Гвадар

ИСЛАМАБАД, 14 августа. /ТАСС/. Силы безопасности Пакистана ликвидировали двух террористов, напавших в воскресенье на автоколонну с 23 техническими специалистами из Китая.

Как сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на Управление общественных связей Министерства обороны Пакистана, инцидент произошел в городе Гвадар (юго-западная провинция Белуджистан), когда китайские специалисты под охраной военных направлялись в пуленепробиваемом автомобиле из местного аэропорта на экономические объекты, строящиеся с помощью КНР.

По пути следования колонны террористы привели в действие самодельные взрывные устройства и забросали автомобиль ручными гранатами. Охрана открыла огонь по нападавшим и ликвидировала двух экстремистов. Никто из китайских специалистов и сотрудников сил безопасности при атаке не пострадал.

Обстановка в Белуджистане остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в провинции морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайской глобальной инициативы "Один пояс - один путь", а также другим инфраструктурным объектам, сооружаемым в Пакистане с помощью КНР.