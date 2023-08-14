В Гагрском районе Абхазии устранили последствия воскресного ливня, подтопившего дома

Заместитель главы администрации Адамур Цишба отметил, что последствия подтоплений не такие масштабные, как в июле

СУХУМ, 14 августа. /ТАСС/. Последствия ливня, обрушившегося в воскресенье на Гагру в Абхазии, устранены. Об этом ТАСС сообщили в администрации Гагрского района.

"Мы пока не можем назвать ущерб, нанесенный жителям района в результате воскресного ливня и подтоплений, пока люди еще обращаются в администрацию. Но в городе Гагре последствия непогоды устранены, трасса в районе Гагрского вокзала, засыпанная камнями, расчищена, движение восстановлено", - сказал заместитель главы администрации Адамур Цишба.

По его словам, в результате ливня подтоплены первые этажи домов в селе Лдзаа и поселке Псахара, на улицах Комарова и Лакрба, и частично Демердж-ипа в Гагре. При этом он отметил, что последствия подтоплений не такие масштабные, как в июле. В этот раз вода быстро сошла.

С начала лета Гагрский район в результате ливней трижды оказался подтопленным. Из-за ливня, обрушившегося в ночь с 8 на 9 июля, 1 200 домов оказались подтопленными. Ущерб, нанесенный району, оценивается в 60 млн рублей.