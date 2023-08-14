Граждане почти 50 стран пытались нелегально перейти польско-белорусскую границу за год

По данным польской пограничной охраны, всего было зарегистрировано около 20 тыс. попыток нелегального перехода

ТАСС, 14 августа. Граждане почти 50 государств пытались в этом году нелегально перейти польско-белорусскую границу, всего было зарегистрировано около 20 тыс. попыток нелегального перехода. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl со ссылкой на данные польской пограничной охраны.

Сухопутную границу 13 августа пытались прорвать 159 мигрантов, граждан Индии, Непала и Эфиопии. Группе из пяти граждан Камеруна и Конго удалось переправиться через реку Волкушанку и проникнуть на территорию Польши, где они были блокированы пограничниками.

В сообщении погранохраны отмечается растущий напор мигрантов: в марте и апреле фиксировалось примерно по 2,5 тыс. попыток перехода границы, в мае и июне - по 3 тыс., а в июле - уже 4 тыс. попыток нелегального пересечения границы.

В 2022 году польские власти прикрыли свою границу с Белоруссией стальным забором высотой в 5,5 м, длина которого составила 186 км. Секции из металлических прутьев увиты сверху колючей проволокой и оснащены датчиками движения и всепогодными видеокамерами. Система электронного наблюдения позволяет польским пограничникам держать под контролем берега пограничных рек, на которых защитный забор не был установлен по техническим причинам.