В Бундестаге призвали серьезно отнестись к сомнениям насчет передачи Киеву ракет Taurus

Депутат Йоханнес Арльт отметил, что важно дать людям право голоса

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии, эксперт по вопросам обороны Йоханнес Арльт считает, что следует серьезно воспринимать сомнения властей ФРГ насчет возможных поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Я считаю, что критике и сомнениям в таких поставках отводится слишком мало внимания во время публичных дискуссий", - сказал парламентарий. По его мнению, важно дать людям право голоса, а "не просто отмахиваться от этих сомнений". Арльт напомнил, что дальность полета Taurus достигает 500 км и теоретически Киев может ими наносить удары по объектам в России.

Депутат отметил, что в таком случае немецкое оружие будет применяться на территории РФ. "Собственно говоря, это я считаю неприемлемым", - сказал он, добавив, что следует свести к минимуму риски передачи подобных ракет. Арльт указал на то, что Германия уже нарушила собственное табу на поставки вооружений в зоны конфликта. "Здесь мы сделали поворот на 180 градусов, не все жители нашей страны при этом чувствуют себя комфортно", - заметил социал-демократ.

Киев продолжает настаивать на поставках

Киев запросил у Берлина Taurus в конце мая. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ в Берлине 14 мая.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Bild в понедельник подтвердил заинтересованность Киева в ракетах Taurus, утверждая, что Украина "срочно нуждается" в них. По его словам, Taurus имеют "решающее значение" на этой фазе конфликта для уничтожения "тыловой системы поддержки" российской армии, в частности, складов оружия, логистической инфраструктуры, транспортных узлов. При этом Подоляк утверждал, что Киев обязуется применять ракеты якобы "исключительно на территории Украины в рамках международно признанных границ от 1991 года", а не по военным целям в России.

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти Германии, вопреки сообщениям некоторых СМИ, пока не готовы передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По данным издания, и в ведомстве федерального канцлера, и Минобороны опровергли информацию о том, что уже принято или в скором времени ожидается решение о поставках ракет Украине. "Сейчас не ведется подготовка к принятию решения на этот счет", - заявил газете высокопоставленный чиновник в правительстве, пожелавший сохранить анонимность.

О необходимости передачи Киеву ракет заявляли некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако большинство социал-демократов пока против.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.