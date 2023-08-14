Минобороны Китая прокомментировало совместное патрулирование с участием ВС России

Китайско-российское военное взаимодействие не направлено против третьих сторон и осуществляется с учетом норм международного права, отметил официальный представитель военного ведомства КНР У Цянь

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Китайско-российское межармейское сотрудничество нацелено на защиту равноправного и справедливого миропорядка. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"Необходимо отметить, что Китай и РФ осуществляют друг с другом открытое и прозрачное сотрудничество, нацеленное на защиту равноправия и справедливости на международной арене", - приводятся на странице оборонного ведомства в социальной сети WeChat слова У Цяня, который прокомментировал регулярное совместное патрулирование с участием ВС двух стран.

Как уточнил официальный представитель, Пекин и Москва "сообща отстаивают мир и стабильность в регионе". "Это полностью отличается от мышления холодной войны некоторых стран, активно насаждающих конфронтацию военных блоков, повсюду проводящих политику гегемонии и притеснения", - добавил он.

У Цянь напомнил, что китайско-российское военное взаимодействие не направлено против третьих сторон и осуществляется с учетом норм международного права.

В июне ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили шестое с 2019 года совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. В июле РФ и КНР провели учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, а в конце того же месяца ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование Тихого океана. Отряд кораблей двух стран преодолел Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море и проследовал в северные районы Тихого океана к берегам Аляски.