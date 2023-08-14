В Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине начала войны с Грузией

Президент республики Аслан Бжания назвал 14 августа 1992 года одной из самых трагических страниц в истории абхазского народа

СУХУМ, 14 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 31-й годовщине со дня начала грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, считающейся в республике Отечественной войной народа Абхазии, проходят в понедельник по всей республике. В Сухуме они начались с возложения венков и цветов к Мемориалу славы, где захоронены останки погибших защитников Абхазии. В церемонии приняли участие руководители Абхазии, послы России, Южной Осетии, ветераны войны, матери погибших, общественность, передает корреспондент ТАСС.

Цветы и венки возложат в этот день и к мемориалу Первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы, с именем которого в республике связывают победу в войне. В понедельник в Музее боевой славы им. В. Г. Ардзинбы в Сухуме откроется фотовыставка, посвященная добровольцам, пришедшим на помощь абхазскому народу во время войны.

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в связи со скорбной датой к соотечественникам, он назвал 14 августа 1992 года одной из самых трагических страниц в истории абхазского народа. "С целью навязать силой свою волю нашему народу, руководство Грузии тех лет предпочло языку дипломатии грохот пушек и танков. Вчерашние рецидивисты, наделенные функциями регулярной армии, начали зверствовать с остервенением карателей по всей республике. Убийства по признакам национальной принадлежности, мародерство в отношении мирного населения, варварское разграбление общественного имущества и национального достояния захлестнули всю Абхазию, но наш народ не дрогнул и на призыв своего выдающегося лидера Владислава Ардзинбы встал на защиту своей Родины", - отмечается в обращении.

Президент отметил, что "наряду с абхазами в защиту справедливости встали представители разных национальностей многонациональной республики: русские, армяне, греки, грузины и другие". "На призыв о помощи откликнулись наши братья с Северного Кавказа и соотечественники, проживавшие в различных странах мира, добровольцы юга России, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Ценой неимоверных усилий и жертв народ Абхазии отстоял свое право на существование, обратив в бегство агрессора. И при всей трагичности тех событий мы осознаем, что именно тогда закалялась наша государственность и закладывалось то, что на десятилетия вперед предопределило историческую судьбу абхазского народа", - говорится в обращении.

Грузино-абхазская война продлилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года изгнанием войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. Этот день в календаре Абхазии значится как День победы и независимости. В этом году в связи с 30-летием окончания войны в республике пройдут торжества.

В войне с Грузией погибли около 3 тыс. солдат и мирных жителей Абхазии, более 5 тыс. получили ранения, 200 пропали без вести.