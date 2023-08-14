СМИ: Путин может посетить Турцию "в ближайшие дни"

По данным газеты Milliyet, это может стать первым визитом президента России в страну НАТО с начала специальной военной операции

АНКАРА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может посетить Турцию для переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоган в ближайшие дни. Об этом утверждает газета Milliyet.

По данным издания, это может стать первым визитом российского лидера в страну НАТО "с начала российско-украинской войны".

Между тем ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что Турция "активизировала многостороннюю дипломатическую работу с Украиной, США и ЕС касательно зерновой сделки". "Работа ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга. В преддверии переговоров Эрдогана и Путина активизировалась работа по устранению проблем, стоящих перед реализацией зерновой инициативы", - отметил собеседник агентства.

Телеканал Ahaber также отмечает, что если российский лидер не приедет в республику, тогда Эрдоган совершит визит в РФ.

3 августа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что место и точная дата встречи президентов России и Турции будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков подчеркивал, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция".

Зерновая сделка, заключенная 22 июля 2022 года в Стамбуле, прекратила действие 17 июля. Выступая на форуме Россия - Африка, Путин заявил, что Москва шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий на пути поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из положений не было выполнено.