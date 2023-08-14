Посольство Республики Корея в Токио получило письмо с угрозой взрыва

По данным агентства Yonhap, оно было написано на корейском языке с помощью сервиса автоматического перевода

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. Посольство Республики Корея в Японии заявило о получении на прошлой неделе письма, в котором содержалась угроза взорвать его здание. Во вторник, 15 августа, Республика Корея отмечает День освобождения от японского колониального господства, отмечает агентство Yonhap.

"Я японец. Предупреждаю вас о взрыве заблаговременно", - говорится в письме. Yonhap указывает, что оно было написано на корейском языке с помощью сервиса автоматического перевода. Однако в нем не указывается примерное время возможного теракта.

Посольство не исключает, что угроза была ложной, но попросила японские власти усилить защиту диппредставительства примерно на месяц.

Это не первая за последнее время угроза минирования в Республике Корея, связанная с Японией, сообщает Yonhap. 7 августа власти Сеула получили электронное письмо, в котором говорилось о планируемом взрыве в центре города, если "не будет убит" лидер оппозиции Ли Чжэ Мён. За ним последовало письмо о минировании Национального музея Республики Корея, японского посольства и школы, телебашни на горе Намсан. С японского аккаунта было отправлено письмо о бомбе в здании мэрии Сеула. Полиция расследует эти инциденты.

15 августа Республика Корея празднует День освобождения от японского колониального правления (1910-1945 годы).