Баку обвинил Ереван в попытке превратить Совбез ООН в инструмент манипуляций

Согласно заявлению МИД Азербайджана, Армения "намеренно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск сбалансированного, основанного на международном праве и приемлемого пути решения посредством международных партнеров"

БАКУ, 14 августа. /ТАСС/. МИД Азербайджана посчитал обращение Армении в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения ситуации вокруг Лачинской дороги попыткой Еревана превратить этот международный орган в инструмент для манипуляций.

"Несмотря на первую неудачу в декабре 2022 года, Армения вновь пытается превратить Совет Безопасности ООН в инструмент кампании политических, военных и информационных манипуляций. <…> Обращение Армении в Совбез ООН в связи с необоснованными претензиями об "ухудшении гуманитарной ситуации" и "продолжающейся блокаде" в регионе происходит в момент, когда Ереван намеренно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск сбалансированного, основанного на международном праве и приемлемого пути решения посредством международных партнеров", - говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Азербайджана также обвинил армянскую сторону в срыве договоренностей о налаживании грузоперевозок и двусторонних переговорах. "Недавно после интенсивных консультаций и усилий челночной дипломатии была достигнута договоренность о доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также организации встречи между спецпредставителем Азербайджана и представителями местного армянского населения.<…> Однако 5 августа Армения посредством своего самопровозглашенного режима, выдвинув политически мотивированные, незаконные условия и приведя различные отговорки, в последний момент отказалась от обеих договоренностей", - подчеркивается в заявлении. Как указано в документе, "если бы Армения и находящееся в ее подчинении самопровозглашенное образование выполнили договоренности, то вопрос был бы решен еще в начале августа путем обеспечения приемлемых рамок для доставки гуманитарных грузов жителям Карабахского региона Азербайджана, а также облегчения маршрутов для проезда людей".

В заявлении отмечается, что, несмотря на интенсивное взаимодействие Азербайджана с Россией, США, ЕС и Международным комитетом Красного Креста в поисках путей выхода из этой ситуации, "Армения намеренно препятствует этим дипломатическим усилиям". "Обращение Армении в Совет Безопасности ООН является частью этой кампании, которая наносит серьезный удар по усилиям участвующих сторон, в том числе членов Совбеза", - заявили в МИД Азербайджана.

В минувшую субботу пресс-служба МИД Армении сообщила, что Ереван обратился в ООН с просьбой об экстренном заседании Совбеза для обсуждения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.