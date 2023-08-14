Минобороны КНР потребовало от Японии не мешать патрулированию ВС Китая и России в регионе

Официальный представитель ведомства У Цянь подчеркнул, что при осуществлении совместного патрулирования КНР и РФ строго соблюдают нормы международного права

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Китай требует от Японии прекратить принимать бесполезные меры, которые создают препятствия для совместного патрулирования китайских и российских вооруженных сил (ВС) в регионе. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"Японская сторона с близкого расстояния отслеживала перемещение кораблей Китая и РФ - это очень опасно, - сообщил он, комментируя недавний инцидент в Японском море. - Мы настаиваем, чтобы Япония прекратила создавать подобные помехи, которые не имеют абсолютно никакого практического значения".

Официальный представитель подчеркнул, что при осуществлении совместного патрулирования КНР и Россия строго соблюдают нормы международного права.

Как уточнил У Цянь, Токио следует воздержаться от "безответственных действий и заявлений, которые отражаются на здоровом развитии китайско-японских отношений". Он отметил, что тем самым Япония подрывает мир и стабильность в регионе.

В июне ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили шестое с 2019 года совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. В июле РФ и КНР провели учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, а в конце того же месяца ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование Тихого океана. Отряд кораблей двух стран преодолел Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море и проследовал в северные районы Тихого океана к берегам Аляски.