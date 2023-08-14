Молдавия вышла из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ

В стране назвали договор нефункциональным для республики

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Молдавия денонсировала Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года, назвав договор нефункциональным для республики. Такое решение было принято на заседании правительства, которое транслировала пресс-служба кабинета министров.

Как объяснил представлявший проект решения министр обороны республики Анатолий Носатый, Молдавия не внедряла положение соглашения, так как в 1994 году парламент республики принял решение об исключении взаимодействия в военно-политической области в рамках СНГ, усмотрев в нем противоречие принципам суверенитета и независимости Молдавии. Подписавшие соглашение страны одновременно являются участниками Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а также Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, который имеет приоритетное значение, сказал министр.

Ранее вице-премьер, глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объявил о начале ревизии всех соглашений, подписанных в рамках СНГ.