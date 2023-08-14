Посол Пакистана объявил о завершении миссии в России

Шафкат Али Хан уточнил, что покинет РФ в сентябре

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан на торжественном приеме по случаю Дня независимости исламской республики сообщил, что завершает свою дипломатическую миссию в России.

"В следующем месяце я покидаю Россию, - сообщил глава диппредставительства. - И я бы хотел отметить, как важны отношения с Россией для Пакистана".

Посол подчеркнул, что удовлетворен тем фактом, что более двух десятилетий отношения двух стран развиваются весьма положительно. "Мы надеемся, что эти отношения будут только укрепляться и укрепляться", - добавил он.

Шафкат Али Хан находится на дипломатической службе Пакистана с 1993 года, послом в России он был назначен в марте 2020 года.

День независимости Пакистана в диппредставительстве Исламской Республики в Москве © Рамина Зейналова/ ТАСС

Независимое государство Пакистан было образовано 14 августа 1947 года. Пакистанского коллегу Арифа Алви с Днем независимости страны уже поздравил президент России Владимир Путин. Он выразил настрой на дальнейшее наращивание многоплановых российско-пакистанских связей "в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности". В мае этого года Россия и Пакистан отметили 75-летие установления дипломатических отношений.