Источник: на саммит в ЮАР пригласили глав всех стран, подавших заявки в БРИКС

По словам собеседника агентства, также приглашены главы африканских государств

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главы всех государств, которые подали заявки на присоединение к БРИКС, получили приглашение принять участие в саммите объединения в Йоханнесбурге. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в ЮАР.

"Главы африканских государств были приглашены на саммит. Также были приглашены все страны, которые подали заявки на членство в БРИКС, их около 20. Точное число пока не можем назвать. Но оно будет большим", - отметил собеседник агентства.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны, в том числе Иран.

Группа БРИКС образовалась в 2006 году. Изначально в нее входило четыре страны - Бразилия, Россия, Индия и Китай, в 2011 к этому составу присоединилась Южная Африка.