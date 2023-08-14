Лукашенко на встрече с Рогозиным заявил о поддержке идей по укреплению единого Отечества

Президент Белоруссии отметил, что готов обсудить весь комплекс вопросов, который накопился за это время

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным заявил о готовности использовать весь потенциал республики для реализации идей, которые направлены на укрепление единства стран.

"У нас единое Отечество, и во имя этого мы с вами просто должны работать. У вас много идей, знаю об этом. Готов весь потенциал Беларуси, научно-практический, который есть, для этого использовать, - цитирует главу государства агентство БелТА. - Если это будет выгодно для нас, для вас. Ну и в целом для нашего единства Беларуси и России". По словам Лукашенко, он готов обсудить весь комплекс вопросов, который накопился за это время.

В свою очередь Рогозин сообщил, что в Минске находится с короткой рабочей поездкой и намерен встретиться с представителями промышленности.

Рогозин руководил Роскосмосом четыре года и был освобожден от должности в июле 2022 года. В ноябре 2022 года он рассказал, что создал и возглавил группу военных советников "Царские волки", которая работает в зоне спецоперации на Украине. В декабре 2022 года получил ранение в результате обстрела Донецка с украинской стороны.