СМИ: США в пакете военной помощи Тайваню на $345 млн поставят разведывательные дроны MQ-9A

По данным Центрального информационного агентства Тайваня, в пакет помощи также войдут программы обучения и боеприпасы

ГОНКОНГ, 14 августа. /ТАСС/. Правительство США в рамках пакета военной помощи Тайваню объемом $345 млн передадут ему четыре разведывательных беспилотника MQ-9A. Об этом со ссылкой на военный источник сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По словам собеседника агентства, точные сроки поставки пока неизвестны, так как специалисты США в настоящее время демонтируют с беспилотников наиболее передовое оборудование. Источник также отметил, что в пакет помощи войдут программы обучения и боеприпасы.

Оборонное ведомство острова, пишет агентство, отказалось комментировать эту информацию.

Как указал доцент Института стратегических исследований тайваньского университета Даньцзян Линь Инъю, беспилотники MQ-9A смогут в значительной степени повысить разведывательные возможности Тайваня. Кроме того, они способны в режиме реального времени передавать полученную информацию по спутниковой связи.

Тайвань ранее заказывал у США четыре более совершенные модификации MQ-9B SeaGuardian за $217 млн. Сделка была одобрена еще администрацией Дональда Трампа, а поставка должна быть завершена в 2025 году.

Военная помощь Тайваню

28 июля президент США Джо Байден объявил о выделении Тайваню пакета военной помощи на сумму до $345 млн по механизму PDA, который позволяет главе американской администрации своим указом поставлять вооружения и другие материалы иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом поставка осуществляется напрямую со складов Пентагона. Объем таких поставок по PDA не должен превышать определенный лимит - в случае Тайваня на 2023 финансовый год это ограничение составляет $1 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.