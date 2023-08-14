Иран заявил о получении от США всех необходимых гарантий для обмена заключенными

В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США

ТАСС, 14 августа. США предоставили Ирану все необходимые гарантии для обмена заключенными и освобождения активов исламской республики. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Правительство Ирана и его дипломатия будут стараться использовать имеющиеся у них возможности для защиты прав государства и его граждан. Финансовые средства исламской республики были заблокированы под давлением США на незаконных основаниях, а ряд иранских граждан были задержаны под ложными предлогами. Оба этих вопроса стояли на повестке дня кабинета министров, - отметил Канани Чафи. - Процесс обмена заключенными, а также высвобождение финансовых ресурсов, принадлежащих правительству и народу Ирана, будут осуществляться по обоюдному согласию и в установленных рамках. Иран получил все необходимые гарантии для выполнения этих договоренностей".

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Ожидается, что иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти заявили, что Сеул по запросу Министерства финансов США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.