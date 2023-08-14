Временный премьер Пакистана принес присягу

Церемония вступления Анваара-уль-Хака Какара в должность состоялась в президентском дворце в Исламабаде, сообщила газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 14 августа . /ТАСС/. Сенатор от "Народной партии Белуджистана" (Balochistan Awami Party) Анваар-уль-Хак Какар в понедельник принес присягу и вступил в должность временного премьер-министра Пакистана. Об этом сообщает газета Dawn.

По ее данным, церемония состоялась в президентском дворце в Исламабаде. Присягу нового главы правительства принял глава государства Ариф Алви. На мероприятии также присутствовали представители гражданского и военного руководства исламской республики, в том числе покинувший пост премьер-министра Шахбаз Шариф, начальник Штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир, председатель Сената (верхней палаты парламента) Садик Санджрани и другие видные политические деятели.

Анваар-уль-Хак Какар будет исполнять обязанности главы правительства Пакистана в течение трех месяцев. Согласно конституции страны, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после роспуска нижней палаты, а в случае ее досрочного роспуска - в течение 90 дней. Вместе с тем с учетом необходимости проведения выборов в соответствии с данными актуальной переписи населения избирательный процесс в исламской республике может быть отложен до февраля 2024 года.