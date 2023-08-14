14 августа, 11:09,
обновлено 14 августа, 11:17
Московская конференция по безопасности

Замминистра обороны Пакистана приехал на Московскую конференцию по безопасности

Конференция состоится 15 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны Пакистана прибыл в Москву, чтобы принять участие в Московской конференции по международной безопасности. Об этом заявил ТАСС посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан.

"Наш первый заместитель министра обороны генерал Хамуд-уль-Заман Хан прибыл для участия в этой конференции", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

XI Московская конференция по международной безопасности состоится 15 августа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства может посетить конференцию, если позволит график, но точно направит видеоприветствие участникам.

Также заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявлял, что министр иностранных дел Сергей Лавров в своем выступлении на конференции сфокусируется на теме поиска странами мирового большинства путей развития вне западных механизмов.

На мероприятии предусмотрены дискуссии по нескольким темам: "Реалии глобальной безопасности в многополярном мире", "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте", "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", "Взаимодействие военных ведомств: условия и ожидания", "Единый мир - общая безопасность". 

Теги:
ПакистанРоссияМосковская конференция по безопасности
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