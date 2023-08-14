Власти Украины приступили к ужесточению контроля за выездом военнообязанных

Для этого Госпогранслужба и Минобороны страны начинают обмен базами данных

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Государственная пограничная служба и Министерство обороны Украины приступают к обмену базами данных для ужесточения контроля за выездом военнообязанных за границу. Об этом сообщил изданию "Украинская правда" спикер погранслужбы Андрей Демченко.

"Госпогранслужба и Минобороны начинают информационный обмен между базами данных погранслужбы и единым государственным реестром призывников и военнообязанных. Это делается с целью исключить попытки незаконного пересечения границы, в том числе с использованием поддельных документов", - сказал он.

Демченко пояснил, что сейчас для проверки документов пограничники взаимодействуют с конкретными военкоматами, которые выдавали соответствующие документы, по телефону. "Вскоре это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен <...> относительно конкретных лиц", - добавил он.

На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение, срок которого постоянно продлевается. В этот период мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако, помимо возрастных рамок, предусмотрены исключения. Так, выезжать могут мужчины с инвалидностью, постоянно проживающие за границей, снятые с воинского учета по состоянию здоровья, имеющие соответствующее разрешение по семейным обстоятельствам, госслужащие в служебные командировки.