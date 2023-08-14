Посольство США подтвердило, что не участвует в Московской конференции по безопасности

Россия пригласила на конференцию 102 государства и 8 международных организаций

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Представители посольства США не будут участвовать в Московской конференции по международной безопасности, сообщили ТАСС в американском диппредставительстве.

"Подтверждаем, что представители посольства не планируют участвовать в мероприятии", - отметил собеседник агентства.

Россия пригласила на XI Московскую конференцию по международной безопасности 102 государства и 8 международных организаций, согласно программе на официальном сайте мероприятия, в этом списке нет стран Запада. В числе получивших предложение поучаствовать в работе форума - Индия, Израиль, КНР, КНДР, Мексика, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и ЮАР.

Конференция пройдет 15 августа. В ее программу включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Независимые эксперты, в том числе западные, смогут обсудить острые проблемы повестки в формате дискуссионного клуба "Единый мир - общая безопасность".