В Киеве завершили установку трезубца на статую "Родина-мать"

Его установили вместо демонтированного герба СССР

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рабочие завершили установку украинского герба-трезубца на щит монумента "Родина-мать" в Киеве вместо демонтированного герба СССР. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Оно опубликовало в Telegram-канале видеозапись и фотографии, на которых можно увидеть, что на щите, который держит в руке статуя, символизирующая Родину-мать, полностью установлен трезубец, а рабочие разбирают оборудование, использовавшееся для монтажных работ.

Как сообщал врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, была поставлена задача завершить работы по установке трезубца ко Дню независимости, который отмечается 24 августа. Герб СССР отправят на хранение в музей.

Идея заменить герб СССР на монументе "Родина-мать" на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны, возникла после 2015 года в рамках так называемой декоммунизации на Украине. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. 13 июля этого года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на начало работ. 1 августа завершили демонтаж герба СССР, установка трезубца началась 5 августа.

Cкульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра, на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Ее открыли на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины.