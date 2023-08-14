На сайте Минюста Белоруссии удалили из списка "Партию БНФ"

Ее лидер Григорий Костусев в сентябре 2022 года был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. "Партия БНФ" отсутствует в актуальном перечне политических партий, размещенном на сайте Министерства юстиции Белоруссии. Верховный суд республики в понедельник рассмотрел иск Минюста о ликвидации партии, пока в инстанции решение официально не комментируют.

Правоцентристская оппозиционная "Партия БНФ" была зарегистрирована в августе 1993 года, перерегистрирована в сентябре 1999 года. В настоящее время ее лидером является Григорий Костусев, который в сентябре 2022 года был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый ранее парламентом закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с документом, вступившим в силу 4 марта, Минюст в течение шести месяцев должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда.

К настоящему времени Верховный суд Белоруссии по искам Минюста ликвидировал партии "Белорусская партия "Зеленые", "Белорусская социал-демократическая Грамада", Республиканскую партию и Социал-демократическую партию Народного согласия. На 15 августа запланировано рассмотрение иска о ликвидации Объединенной гражданской партии.

По состоянию на начало года в перечне Минюста Белоруссии числилось 15 политических партий. В начале мая была зарегистрирована партия "Белая Русь", в июне документы о перерегистрации получили Либерально-демократическая партия Белоруссии, Коммунистическая партия Белоруссии и Республиканская партия труда и справедливости. "Белая Русь" и перерегистрированные партии являются сторонниками политики действующей в Белоруссии власти. В конце февраля министр юстиции Белоруссии Сергей Хоменко заявил, что после проведения перерегистрации в стране останется три-четыре партии.