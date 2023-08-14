14 августа, 11:47

Датские F-16 вылетели на перехват российских самолетов

При этом ВВС РФ не зашли в воздушное пространство страны, заявили в Минобороны Дании

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. Два истребителя F-16 ВВС Дании были подняты в воздух на перехват и опознание двух российских самолетов в международном воздушном пространстве над Северным морем. При этом самолеты РФ в датскую зону не входили, сообщило Минобороны Дании.

"Сегодня утром Минобороны должны были идентифицировать два российских самолета в международном воздушном пространстве над Северным морем. Российские самолеты ни на секунду не входили в воздушное пространство Дании", - говорится в сообщении датского ведомства на его странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Раннее ВВС Нидерландов сообщили об аналогичных действиях, предпринятых с целью "вытеснения бомбардировщика, летевшего в голландской зоне ответственности". По их утверждению, якобы в 07:19 (08:19 мск) поступило предупреждение от системы оповещения и быстрого реагирования QRA Дании (Quick Reaction Alert), которую должны использовать все страны НАТО для обеспечения безопасности оборонного альянса. 

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