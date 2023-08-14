14 августа, 12:27

В Казахстане 21-24 августа пройдет заседание Совета национальных координаторов ШОС

В ходе него обсудят широкий круг вопросов по реализации принятых и подготовке новых решений совета глав государств, правительств и министров иностранных дел, реформирования и расширения организации, углубления взаимодействия с государствами-наблюдателями, партнерами по диалогу и международными организациями

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Алма-Ате 21-24 августа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"21-24 августа в Алматы состоится заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством Казахстана. На заседании национальные координаторы государств-членов ШОС обсудят широкий круг вопросов по реализации принятых и подготовке новых решений совета глав государств, правительств и министров иностранных дел, реформирования ШОС, вопросы расширения организации, углубления взаимодействия с государствами-наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и международными организациями", - рассказал Смадияров.

По его словам, стороны также планируют рассмотреть план мероприятий ШОС на следующий год. 

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