Армия Израиля сообщила об операциях по задержанию подозреваемых в городах Хеврон и Наблус

По данным ведомства, в ходе нее задержали девять человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о проведении ночных рейдов по задержанию подозреваемых в причастности к террористической деятельности в крупных палестинских городах Хеврон и Наблус на Западном берегу реки Иордан.

"Солдаты сегодня ночью задержали пять разыскиваемых лиц в Хевроне, деревне Кабатия и лагере беженцев Джалазон. В городе Наблус и деревне Кфар-Косра силовиками были задержали еще четверо разыскиваемых подозреваемых в причастности к террористической деятельности", - сообщила армейская пресс-служба. Информации о ранениях с израильской стороны в ходе ночных рейдов не поступало, добавили военные.

Подразделения Службы общей безопасности, армии и пограничной полиции Израиля в ходе совместной операции в течение июля задержали на Западном берегу реки Иордан девять палестинцев, подозреваемых в связях с радикальным движением ХАМАС и подготовке вооруженных нападений на израильтян и похищении израильских военнослужащих. Информация об этом была разрешена к публикации 14 августа, отмечает радио Kan.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят практически ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.