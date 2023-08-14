Глава МО Белоруссии считает, что "Армия" внесет вклад в создание безопасного будущего

По словам Виктора Хренина, на форуме "предоставлена уникальная возможность для конструктивного обсуждения профессиональных вопросов, обмена накопленным опытом, изучения новейших достижений в области внедрения передовых технологий в производство и модернизацию вооружения, военной и специальной техники"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2023" внесет свой вклад в создание безопасного и мирного будущего. Об этом на открытии форума в конгрессно-выставочном центре "Патриот" заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Уверен, что международный военно-технический форум послужит развитию межгосударственного военного и военно-технического сотрудничества, станет отправной точкой для создания новых и развития имеющихся деловых контактов, а также внесет свой вклад в создание безопасного и мирного будущего", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "в условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящие собственную суверенную и независимую политику, форум "Армия" стал символом установления и развития стратегического партнерства". "Данное широкомасштабное международное мероприятие позволяет совместно находить пути решения важнейших проблем в области обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности с учетом интересов всех субъектов международных отношений", - сказал министр.

"Одним из ярких примеров такой совместной работы является укрепление обороноспособности Союзного государства, ставшее результатом взаимовыгодной кооперации и усиления интеграционных процессов между предприятиями белорусского и российского оборонно-промышленных комплексов", - отметил Хренин.

По его словам, на форуме "предоставлена уникальная возможность для конструктивного обсуждения профессиональных вопросов, обмена накопленным опытом, изучения новейших достижений в области внедрения передовых технологий в производство и модернизацию вооружения, военной и специальной техники". Министр отметил, что на форуме представлен широкий спектр продукции белорусских предприятий.

Встречи и договоры

В рамках форума председатель Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии Дмитрий Пантус встретился с генеральным директором концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Яном Новиковым. "Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества. В рамках встречи [представителей белорусских] ОАО "КБ Радар" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" с российским предприятием подписан ряд договоров", - сообщили в Госкомвоенпроме.

Также Пантус провел переговоры с начальником управления сотрудничества по вооружению, военной технике и технологиям Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-майором Фань Цзяньцзюнем. "В рамках встречи стороны обсудили текущие проекты, наметили перспективные направления сотрудничества, а также отметили взаимный интерес к дальнейшему развитию взаимодействия по широкому спектру направлений", - проинформировали в Госкомвоенпроме Белоруссии.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.