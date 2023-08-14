Новый премьер Нигера считает, что страна преодолеет санкции ECOWAS

Глава переходного правительства страны Али Ламин Зейн также подчеркнул, что народ сделал выбор в пользу суверенитета

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Нигер в состоянии преодолеть санкции, введенные против него Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявил телеканалу Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) глава переходного правительства Али Ламин Зейн, назначенный на должность 7 августа главой Национального совета спасения родины генералом Абдурахманом Тчиани.

"Жизнь полна проблем и мы считаем, что даже если нам были навязаны несправедливые проблемы, мы должны быть в силах собраться, чтобы их преодолеть, и мы преодолеем их. С этой точки зрения никаких опасений нет, - сказал он в интервью на французском языке, комментируя введенные против Нигера санкции ECOWAS. - Наш народ продемонстрировал зрелость, сделав выбор в пользу защиты суверенитета и любой власти, которая не следует попыткам поставить нас на, скажем так, неправильный путь".