СБУ открыла уголовное дело против 15 организаторов предстоящих выборов в ЛНР

СБУ не назвала имена фигурантов дела

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело о "коллаборационизме" против организаторов предстоящих в сентябре выборов парламента и местных советов Луганской Народной Республики. Об этом спецслужба сообщила в Telegram-канале, не называя имена фигурантов.

СБУ утверждает, что установила личности 15 человек, принимающих участие в подготовке к проведению выборов. В этот список вошли руководители избиркома ЛНР, представители территориальных ячеек партии "Единая Россия" и других политических сил, представленных в Госдуме РФ, отмечает ведомство. "Следователи Службы безопасности начали уголовные производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, ранее шести фигурантам дела уже было предъявлено обвинение в связи с проведением референдума в ЛНР в сентябре 2022 года.

СБУ заявляет "о проведении комплексных мероприятий для привлечения к ответственности" фигурантов дела, которым "грозит до 15 лет тюрьмы".

10 сентября в РФ пройдет единый день голосования. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.