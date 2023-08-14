Австралия и Филиппины проводят первые совместные военные учения Alon-2023

В них примут участие шесть кораблей, авиационная группа, а также более 2 000 человек личного состава, сообщили в Минобороны Австралии

СИДНЕЙ, 14 августа. /ТАСС/. Первые совместные учения Вооруженных сил Австралии и Филиппин Alon-2023 начались в порту Дарвин на севере австралийского государства. Они пройдут при поддержке Корпуса морской пехоты США в рамках программы регионального сотрудничества в области безопасности Indo-Pacific Endeavour (IPE), сообщило Министерство обороны Австралии.

"[Начавшиеся] учения Alon-2023 - это важное мероприятие в рамках IPE, которое дает возможность австралийским ВС тесно поработать со странами-партнерами, улучшить оперативное взаимодействие, а также наладить личные контакты между военнослужащими", - отметил руководитель австралийской программы IPE коммодор авиации Тони Маккормак. В ходе учений военные Филиппин, США и Австралии "повысят способность оперативно реагировать на общие вызовы безопасности", а отношения Канберры и Манилы перейдут на уровень "стратегического партнерства, где основной упор будет сделан на оборону", добавил он.

В учениях Alon-2023 примут участие "шесть кораблей, авиационная группа, а также более 2 000 человек личного состава", в числе которых будут около 700 представителей вооруженных сил Филиппин, 1200 военнослужащих ВС Австралии и 150 морских пехотинцев США. В программу тренировочных мероприятий войдут воздушные, морские, десантные и наземные операции на территории Филиппинских островов. В качестве наиболее значимых ее пунктов австралийское министерство обороны называет воздушную высадку с конвертопланов MV-22B Osprey на острове Палаван, совместный морской десант в провинции Замбалес, а также артиллерийские и авиационные боевые стрельбы на полигоне Кроу-Вэлли в провинции Тралак.