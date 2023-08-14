Посол Никарагуа отметил интерес страны в продолжении диалога с Россией в области культуры

Альба Асусена Торрес Мехия отметила, что в рамках "Ночи кино" страна вместе с "Москино" представят документальный фильм "Навстречу" никарагуанских режиссеров-документалистов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Манагуа заинтересована в дальнейшем диалоге с Москвой в области культуры, а также в сотрудничестве "Национальной синематеки Никарагуа" с "Москино". Об этом заявила посол Никарагуа в Москве Альба Асусена Торрес Мехия на пресс-конференции в ТАСС, посвященной культурной акции "Ночь кино".

"Никарагуа очень заинтересована в продолжении этого братского диалога, сотрудничества для развития совместных проектов в области культуры, а также возможного будущего технического сотрудничества между нашим киноучреждением "Национальная синематека Никарагуа" и "Москино". Мы всегда открыты к диалогу", - сказала она.

Посол отметила, что в рамках "Ночи кино" Никарагуа вместе с "Москино" представят документальный фильм "Навстречу" никарагуанских режиссеров-документалистов Марии Хосе Альварес и Марты Клариссы Эрнандес. "Мы приглашаем всех москвичей, а также гостей столицы России посмотреть этот документальный фильм в рамках "Ночи кино" в кинотеатре "Художественный", - добавила она. - Мы твердо верим, что такого рода культурные мероприятия и кинопоказы, организованные нашими друзьями из "Москино", дадут нам возможность открыть умы и сердца москвичей, чтобы они могли визуально обогатиться, оценить культуру и кинематографический талант никарагуанского народа, географически удаленного от России, но имеющего историю дружбы, тесного сотрудничества и товарищества с ней".

Также Альба Асусена Торрес Мехия выразила благодарность за предоставленную возможность показать несколько никарагуанских фильмов в рамках фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который состоялся в июле этого года. "Этот фестиваль в значительной степени способствовал развитию открытого, дружеского и взаимовыгодного диалога с "Москино" и, в частности, стимулировал культурный обмен и укрепление связей между народами Латинской Америки и россиянами", - подчеркнула посол.