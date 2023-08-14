На акции у парламента в Стокгольме подожгли Коран

Пришедшие мусульмане протестовали против этого

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. Разрешенная столичной полицией акция прошла неподалеку от здания парламента в Стокгольме. Ее организаторы - мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведенных ранее подобных манифестаций, - подожгли несколько страниц Корана, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На площади Минтторгет собралось около 60 человек, 20 из которых - журналисты. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, наступали на нее, затем подожгли страницы. Стоявшие рядом у заграждения мусульмане протестовали против подобной акции. Один из них крикнул: "Жечь книги - это не демократия!"

Как заявили ранее в полиции безопасности СЕПО, Швеция стала приоритетной целью исламистских террористов после нескольких акций с сожжением Корана. На демонстрации на этот раз организаторов от зрителей отделяли микроавтобусы полиции, стражи порядка образовали несколько рядов заграждения. И все равно один из протестующих попытался прорваться сквозь кордон, но тут же был задержан.