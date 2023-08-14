Политические силы Судана обсуждают план выхода из кризиса в Аддис-Абебе

По словам представителя политического процесса Халеда Омара Юсефа, участники встречи также поднимут "вопрос катастрофического гуманитарного кризиса, от которого суданский народ страдает с 15 апреля"

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Представители политических сил Судана, которые являются участниками подписанного в декабре прошлого года рамочного соглашения об урегулировании, собрались на встрече в Аддис-Абебе для обсуждения путей выхода из кризиса и завершения конфликта. Об этом сообщил представитель политического процесса Халед Омар Юсеф.

"[Представители] политических сил, подписавших рамочное соглашение, встречаются в Аддис-Абебе, чтобы активизировать усилия по прекращению военных действий", - говорится в заявлении Юсефа, опубликованном на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Помимо этого, участники встречи поднимут "вопрос катастрофического гуманитарного кризиса, от которого суданский народ страдает с 15 апреля".

По информации телеканала Al Hadath, заседание состоится 14 августа во второй половине дня. Между тем канал передает, что столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) Судана продолжаются в столице страны, городе Хартуме и его окрестностях. Бои идут также в западном регионе Дарфур, где за несколько дней жертвами столкновений конфликтующих сторон и межплеменных стычек местного населения стали более 200 человек.

Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан возложил ответственность за гибель мирных жителей на силы спецназа, обвинив его бойцов в военных преступлениях. Накануне силы быстрого реагирования утверждали, что ВС Судана ответственны за гибель более чем 40 гражданских лиц.