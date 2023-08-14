Кения планирует пересмотреть соглашение о военном сотрудничестве с Британией

Это связано с тем, что британских военных обвиняют в убийствах, сексуальных домогательствах, а также нанесении ущерба территории, на которой находится база в городе Наньюки

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Власти Кении готовятся начать расследование о деятельности британских военных, которое может привести к пересмотру действующего соглашения в сфере обороны. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на официальных лиц Великобритании и Кении.

Глава кенийского комитета по обороне Нельсон Кёх отметил, что расследование "будет иметь серьезные последствия для соглашения о сотрудничестве в области обороны [между Кенией и Великобританией]" и может привести к его пересмотру. Ожидается, что комитет опубликует результаты расследования до конца года.

Британских военных обвиняют в убийствах, сексуальных домогательствах, а также нанесении ущерба территории, на которой находится база в городе Наньюки. Кроме того, в ходе расследования будут рассмотрены факты того, что солдаты оставляли неразорвавшиеся снаряды и использовали во время учений химические вещества, чем подвергали опасности местных жителей.

Представитель британской армии в свою очередь заявил, что они серьезно относятся ко всем обвинениям и поддержат расследование. Он добавил, что фосфорные осветительные снаряды, которые используются на полигоне Archer's Post во время учений, не несут вреда здоровью населения.

Соглашение об обороне между Кенией и Великобританией было подписано в 1964 году после обретения независимости. В апреле этого года местные жители высказывали возражения против продления договора. В функции британских военных в Кении входит подготовка местных солдат на фоне распространения террористической угрозы в регионе.

По данным правительства Великобритании, страна ежегодно направляет около 1,2 млрд кенийских шиллингов (около $8,3 млн) на оборонное партнерство с Кенией.