Более 10 стран ЕС и НАТО оказывают помощь в ликвидации последствий стихии в Словении

Министр иностранных дел республики Таня Файон отметила, что стране помогают международные бригады, имеющие в распоряжении вертолеты, сборные мосты, а также тяжелую строительную технику для расчистки завалов и рек

ЛЮБЛЯНА, 14 августа. /ТАСС/. Более 10 стран Евросоюза и НАТО помогают Республике Словения в ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Таня Файон, ее слова приводят в сообщении, опубликованном на странице словенского внешнеполитического ведомства в соцсети Х (ранее Twitter).

"Солидарность, которую мы ощущаем в последние дни, бесценна и не будет забыта. Нам помогают более 10 стран-соседей, ЕС и НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что Словении помогают международные бригады, имеющие в распоряжении вертолеты, сборные мосты, а также тяжелую строительную технику для расчистки завалов и рек.

Как сообщает в понедельник Словенское агентство печати со ссылкой на Управление гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий республики, помощь в виде тяжелой техники (30 экскаваторов) за счет механизма гражданской защиты Евросоюза и на двусторонней основе предоставляют международные подразделения из восьми стран (Австрии, Италии, Боснии и Герцеговины, Франции, Хорватии, Германии, Словакии, Украины). Большая часть тяжелой техники в настоящее время используется в регионе Савиньска. Хорватия, Германия, Чехия, Польша и Италия предоставили 11 сборных мостов. Австрия и Германия направили вертолеты за счет механизма гражданской защиты ЕС, Испания - в рамках НАТО.

14 августа объявлено в республике "Днем солидарности". Выходной день, по словам премьер-министра страны Роберта Голоба, направлен на то, чтобы "помочь знакомому, соседу, другу, всем, кто пострадал от сильного наводнения". 8 августа глава кабмина сообщил о том, что две трети территории Республики Словения пострадали в результате крупнейшего в современной истории страны наводнения, вызванного проливными дождями. По словам политика, более 10 тыс. домов были затоплены.

7 августа в эфире Радио и телевидения Словении Голоб сообщил, что ущерб от катастрофического наводнения составляет несколько миллиардов евро. 6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.