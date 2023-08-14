Арест двух россиян в Польше и пожары на Гавайях. Главные события 14 августа

Арест двух россиян в Польше

Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК "Вагнер". В пресс-службе главы МВД Мариуша Каминьского сообщили, что их задержали за расклеивание около 300 листовок с логотипом "Вагнера" в Кракове и Варшаве. По версии следствия, задержанные наблюдали за критически важной инфраструктурой, в том числе военными объектами, а также готовили диверсии. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Пожары на Гавайях

Число жертв пожаров на гавайском острове Мауи выросло до 96 человек. Огонь из-за сильного ветра распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Губернатор штата Джош Грин заявил, что ущерб от происшествий оценивается в $6 млрд. По его данным, разрушены или повреждены более 2,2 тыс. построек, из них большая часть - это жилые дома. Прокуратура региона инициировала расследование действий властей во время ЧП.

Отмена анкетирования по COVID-19

Роспотребнадзор отменил требование заполнять анкету о сведениях по перенесенной коронавирусной инфекции в пунктах пропуска через границу. Однако территориальным органам ведомства рекомендовали проводить выборочное тестирование россиян, иностранцев и лиц без гражданства, если они прибывают в Россию из стран, где отмечено ухудшение эпидемической ситуации.

Отставка премьер-министра Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о намерении уйти в отставку 17 августа. Глава кабмина заявил, что для развития государству необходимо сильное и динамичное правительство, которое может принимать сложные решения. Ранее Кариньш предложил сменить министров и сферы ответственности. Президент республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что формирование нового исполнительного органа в принципе невозможно.

Отказ поместить Чекалину под домашний арест

Мосгорсуд признал законным отказ поместить блогера Валерию Чекалину под домашний арест. Прокуратура ранее просила ужесточить Чекалиной, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денег, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ведомство утверждало, что она, пользуется средствами связи и общается со свидетелями по уголовному делу.