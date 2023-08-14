Украина рассматривает возможность приостановки упрощенного визового режима с Израилем

Одной из причин посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал нехватку средств ПВО для обеспечения безопасности паломников-хасидов, которые каждый сентябрь приезжают в Умань на празднование иудейского нового года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Высшее политическое руководство Украины рассматривает возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Я подтверждаю, что обеспокоенность есть, что рассматривается вопрос [приостановки упрощенного визового режима с Израилем] высшим политическим руководством", - прокомментировал он в интервью украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) сообщения ряда СМИ на эту тему. "Речь не идет об отмене в любом случае, рассматривался вопрос о приостановке", - уточнил он.

Посол отметил, что "это решение не МИД и не министерства внутренних дел". "Это решение высшего политического руководства страны", - подчеркнул он.

Одной из причин этой ситуации Корнийчук назвал нехватку средств ПВО, чтобы обеспечить безопасность израильских паломников-хасидов, которые каждый год в сентябре приезжают в Умань на празднование иудейского нового года. "Если вы по каким-либо причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить украинских граждан, возможно, вы захотите защитить своих?" - сказал посол, адресуя слова властям Израиля.

Другой причиной, по его словам, является рост числа отказов во въезде в Израиль украинским гражданам. В прошлом году, пояснил он, отказ получали от 2% до 4% украинцев, в нынешнем году - до 10%. Кроме того, израильское правительство могло бы сделать больше для оказания гуманитарной помощи Украине, считает Корнийчук.

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружение, в том числе системы ПВО, однако последовательно получала отказ. Власти Израиля подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, ограничатся поставками Киеву гуманитарной помощи и снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой системы оповещения о воздушном нападении.