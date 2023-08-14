Африканский союз 14 августа проведет заседание по ситуации в Нигере

Встреча состоится в Аддис-Абебе

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) проведет 14 августа заседание, чтобы обсудить ситуацию в Нигере. Об этом сообщается в заявлении АС на официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Совет мира и безопасности собирается, чтобы обсудить последние события в Нигере и усилия по урегулированию ситуации", - говорится в заявлении. Встреча состоится в штаб-квартире Африканского союза - столице Эфиопии, городе Аддис-Абеба.

Как пишет газета Asharq Al-Awsat, в заседании примут участие председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, представители Нигера, а также Экономического сообщества стран Западной Африки.