Впервые в истории Нидерландов министр уходит в декрет

Речь идет о министре торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер

ГААГА, 14 августа. /ТАСС/. Исполняющая обязанности министра торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер беременна и намерена взять отпуск по беременности и родам. Она станет первым министром в истории страны, которая уйдет в декрет, сообщила газета De Telegraaf.

Министр сказала, что в конце года намерена уйти в декрет на несколько месяцев. "Вернусь ли я на работу в качестве министра, конечно, зависит от того, как долго займет процесс формирования нового коалиционного правительства", - добавила Шрайнемахер.

Предыдущее коалиционное правительство распалось в июле на фоне разногласий по миграционной политике, однако все министры продолжают исполнять свои обязанности до тех пор, пока в стране не пройдут новые парламентские выборы 22 ноября и не будет сформирован новый кабинет министров.

"Что интересно, в Нидерландах в памятке для министров беременность и декретный отпуск никак не регулируются, - отметила газета. - Шрайнемахер должна будет уйти на больничный, но останется министром и продолжит получать зарплату, также как и в случае болезни. Во время ее отсутствия ее обязанности будет исполнять другой министр".

"Конечно, это особое чувство - быть первым беременным министром в Нидерландах, - подчеркнула чиновник. - Но было бы хорошо, если бы это быстро вошло в норму. Если мы хотим сделать политику и другие высокие должности привлекательными и подходящими для молодых женщин, мы должны сделать так, чтобы это было нормальным. Так же, как и молодые отцы должны уметь совмещать работу с обязанностями родителя".