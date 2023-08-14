Замглавы штаба обороны Гамбии рассчитывает на встречу с Шойгу

По словам Мамата Чама, страна заинтересована в расширении связей с Россией в военной сфере

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Заместитель начальника штаба обороны Гамбии генерал Мамат Чам рассчитывает встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу, страна заинтересована в расширении связей с РФ в военной сфере.

"Мы заинтересованы поговорить с министром обороны [России Сергеем Шойгу], чтобы подписать меморандум о взаимопонимании для расширения нашего взаимодействия [в военной сфере]", - сказал он ТАСС на полях международного форума "Армия-2023".

При этом замглавы штаба обороны подчеркнул, что Гамбия заинтересована в закупке оборудования и экипировки для военных. "Мы также являемся частью регионального союза стран Западной Африки - Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS). В связи с этим мы должны направлять наших солдат на нужды региональной безопасности. Таким образом мы также в поисках оборудования для солдат", - отметил он.

"У нас также есть несколько миротворческих операций. В прошлом году, когда мы приезжали, мы искали бронетранспортеры, которые мы могли бы приобрести. Мы здесь, чтобы посмотреть, что есть у России", - резюмировал Чам.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума, где обсудят развитие вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий, примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК.

C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.