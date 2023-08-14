В Левой партии ФРГ предупредили об эскалации конфликта из-за новых поставок оружия Украине

Руководитель федерального аппарата партии Тобиас Банк призвал активизировать усилия по достижению мира посредством переговоров

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Левая партия (ЛП) Германии выступает против поставок Киеву крылатых ракет Taurus и считает необходимым активизировать усилия по достижению мира на Украине посредством переговоров. Об этом заявил журналистам в Берлине руководитель федерального аппарата ЛП Тобиас Банк.

"Ясно, что каждое новое оружие означает новый риск эскалации", - сказал он. "То, что сейчас происходит, - это игра с огнем, и мы, Левая партия, отвергаем это", - подчеркнул Банк. По его словам, ЛП в принципе против поставок вооружения Киеву. Банк считает, что вместо этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, который сейчас находится на Украине, мог бы предложить властям страны списание долгов.

Немецкий политик призвал создать "большой альянс за мир" при руководящей роли правительства Германии. "Обе стороны должны вернуться за стол переговоров, их необходимо усадить за стол переговоров", - считает руководитель федерального аппарата ЛП.

В настоящее время в Германии идут дискуссии о необходимости передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые Киев в конце мая запросил у Берлина. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине 14 мая. За предоставление ракет выступают некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако большинство социал-демократов пока против.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Власти ФРГ опасаются, что Киев будет использовать Taurus для нанесения ударов по целям на территории РФ. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.