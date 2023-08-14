Гамбия сообщила об интересе к покупке у России средств охраны береговой линии

Замначальника штаба обороны африканской страны Мамат Чам заинтересовался подводным БПЛА "Морена" на форуме "Армия-2023"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Гамбия нуждается в средствах мониторинга и охраны береговой линии, заинтересована приобрести их у России. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника штаба обороны Гамбии генерал Мамат Чам на полях Международного военно-техническом форума "Армия-2023".

"У нас есть береговая линия, нам нужны технологии для мониторинга, что происходит в морях. После этого у нас будет возможность получения разведданных в режиме реального времени", - сказал он, отвечая на вопрос относительно вооружений, которые страна заинтересована приобрести у РФ.

На стенде Центра технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого замначальника штаба обороны Гамбии заинтересовался подводным БПЛА "Морена". Он отметил, что беспилотники такого типа нужны стране для охраны береговой линии. Так, этот роботехнический комплекс используют для проведения осмотровых и поисковых работ в акваториях пресных водоемов и в прибрежной морской зоне.

"У нас есть свои нужды в сфере безопасности, большую часть вооружений мы закупаем у других стран, - указал Чам. - Мы здесь, чтобы посмотреть, что есть у России для поддержки нашей оборонной индустрии".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.