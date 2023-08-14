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Военная операция на Украине

Норвегия поставит Украине систему защиты от беспилотников за $70,5 млн

Речь идет о модели Cortex Typhon C-UAS

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace поставит Украине систему защиты от беспилотников Cortex Typhon C-UAS стоимостью 740 млн норвежских крон ($70,5 млн). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

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"Компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала контракт на поставку Украине новой системы защиты от беспилотников стоимостью 740 млн [норвежских] крон", - утверждается в сообщении. Речь идет о модели Cortex Typhon C-UAS. Отмечается, что закупка дронов будет финансироваться за счет средств из Международного фонда Украины (IFU), который возглавляет Великобритания.

В Германии идут ожесточенные дискуссии о необходимости передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые Киев в конце мая запросил у Берлина. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя. 

Теги:
УкраинаНорвегияВоенная операция на Украине
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