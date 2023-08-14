СБУ с начала года проверила почти 1 млн человек на причастность к диверсиям

Как отметили в Службе безопасности Украины, по результатам проверок возбуждено 578 уголовных дел по подозрению в совершении преступлений против национальной безопасности

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) с начала текущего года в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий проверила почти 1 млн человек в разных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С начала этого года антитеррористический центр при Службе безопасности Украины провел более 900 антитеррористических и контрдиверсионных мероприятий. По результатам этих действий в разных регионах Украины проверили почти 1 млн человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. Уточняется, что по результатам проверок возбуждено 578 уголовных дел по подозрению в совершении преступлений против национальной безопасности.

После начала СВО власти Украины стали массово возбуждать уголовные дела против "пророссийски настроенных" политиков и журналистов, писателей, священников и других граждан. По данным бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, уже открыто более 17 тыс. таких дел, причем людей обвиняют в "государственной измене", что предполагает до 15 лет лишения свободы. Помимо ОПЗЖ, на Украине запрещены более десятка партий, в том числе бывшая правящая Партия регионов и Компартия.

Местные СМИ отмечают, что впоследствии под видом борьбы с "изменниками" власти страны начали травлю своих политических оппонентов. В частности, дело по этой же статье возбуждено против экс-президента Петра Порошенко, которого считают одним из вероятных соперников нынешнего главы государства Владимира Зеленского на ближайших выборах.